A compensazione, nel progetto iniziale della Cattedrale, è previsto un parco di 11 ettari. "È una proposta importante — dice Pileri — Ipotizziamo di farne un bosco con mille alberi per ettaro anche se probabilmente non sarà così. Gli alberi andrebbero a compensare solo il 5 per cento della quota del cemento armato. A febbraio le piante erano 248mila. Ipotizzando che siano tutti alberi, il 74 per cento delle piante già piantate servirebbero solo per compensare il cemento dello stadio. Oggi bisogna chiedersi se ha senso fare questo tipo di opere. Per me no, perché mette in crisi le azioni virtuose che Milano sta mettendo in campo. Un’unica opera mette in crisi il piano Aria Clima e si porta via tutto il progetto Forestami".