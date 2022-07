Continua a scaldarsi sempre di più la tematica relativa allo stadio di Milano. "Denunciamo come il sindaco Sala e l’amministrazione stiano cercando, con tutti i mezzi, di evitare sia il confronto, sia il giudizio della cittadinanza su un intervento che interessa un bene pubblico e una vasta area della città". È stata questa la dura reazione da parte del Comitato promotore dei referendum contro il nuovo stadio di San Siro dopo bocciatura, da parte del Comune, dei quesiti legati alla richiesta del referendum. A decidere definitivamente, spiega Repubblica, come ripreso da Calcio e Finanza, sarà il Collegio dei Garanti, ma intanto i comitati hanno reagito alla notizia: "Preannunciamo, fin da oggi, che non lasceremo nulla di intentato e perseguiremo tutte le azioni legali e politiche per garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto democratico di esprimersi", ha concluso il comicato.