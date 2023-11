Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una mozione della Lega, con il favore convergente di maggioranza e opposizione, per chiedere al sindaco Giuseppe Sala la convocazione di Inter e Milan in consiglio.

Come riporta Calcio & Finanza, il documento è passato con 26 sì e 1 solo voto contrario e invita il sindaco a "fare tutto ciò che è in suo potere per far sì che i club continuino a competere in uno stadio a Milano", nonché a "intraprendere un percorso per la rigenerazione dell’area stadio San Siro, aumentando infrastrutture e posti auto e, in caso di esito negativo del ricorso, del Meazza stesso, per renderlo poli funzionale e fruibile tutto l’anno".