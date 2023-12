A pochi minuti dal calcio d'inizio del match di Marassi contro il Lecco, Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, fa il punto della situazione per quel che riguarda il reparto offensivo che sin qui è stato un po' latente in questa stagione: "Per adesso stanno mancando i gol degli attaccanti, sono stati un po' pochi. Ma abbiamo elementi in rosa che stanno bene, anche De Luca ha ripreso la condizione dopo un lungo infortunio. Ci aspettiamo molto da lui, da La Gumina e dallo stesso Sebastiano Esposito", le parole del tecnico blucerchiato a Sky Sport.