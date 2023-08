La disavventura legata al suo mancato passaggio all'Inter sembra ormai dimenticata. Lazar Samardzic è rientrato all'Udinese scendendo anche in campo nel secondo tempo del match perso contro la Juventus, acclamato dai suoi tifosi che ne invocano la permanenza in Friuli. Sui propri social il centrocampista serbo ha parlato così: "Udinese ripartiamo dal secondo tempo, insieme. Grazie mille per il vostro sostegno", le sue parole, le prime dopo la sfortunata vicenda milanese. Non è a questo punto da escludere che possa restare, sebbene i dirigenti friulani abbiano fatto sapere di essere disposti a negoziare in caso di offerta rilevante.