Intervistato dall'emittente 7Gold, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha toccato nuovamente il tema del nuovo stadio ribadendo la sua posizione: "Bisogna farlo, ma non per i tifosi e basta. Con lo stadio nuovo dei privati investono su Milano un miliardo per riqualificare numerosi quartieri, penso a San Siro. Al di là del fatto di avere uno stadio nuovo più moderno e più sicuro, per la città e per i quartieri popolari che ci sono vicino a San Siro sarebbe una nova vita.