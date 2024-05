Intervistato da Telelombardia, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, notoriamente tifoso del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri, recriminando al Diavolo i risultati ottenuti ai derby: "Speriamo in un futuro migliore, sei derby persi sono davvero pesanti. Poi è anche vero che l'Inter quest'anno era fortissima, ma quello che mi ha lasciato l'amaro in bocca del Milan di quest'anno è il bel gioco: quest'anno a San Siro di belle partite, di belle giocate, di belle prestazioni, faccio fatica a trovarne. Ci sta di perdere, ma con un'idea, un modulo, uno schema, una speranza, una prospettiva. Speriamo che, al di là di chi sarà l'allenatore che non ho mica capito chi sarà, si giochi meglio. Pioli va solo ringraziato perché ci ha fatto vincere uno scudetto impensabile, vediamo se migliorerà il gioco in campo".