Capatina nel ritiro del Bologna, a Pinzolo, per Matteo Salvini, leader dellea Lega e noto tifoso del Milan, che ne ha approfittato per ringraziare la squadra che lo scorso 27 aprile fermando l'Inter nel famoso recupero spalancò un'autostrada verso lo scudetto a Calabria e compagni: "Pensate che la prima persona alla quale ho mandato un messaggio quel giorno è stata stata Sinisa Mihajlovic - le sue parole riportate da Gazzetta.it -. Ci conosciamo da tempo, lo stimavo come calciatore, lo stimo come allenatore e come uomo. Ogni tanto ci sentiamo e parliamo di vino perché lui è un grande estimatore, e sul calcio, beh, ringrazio lui e il Bologna. Il gol di Sansone con errore di Radu? Sa che non l'ho vista quella partita? Ero a cena con amici, convintissimo che finisse tanto a poco, poi ho visto il risultato alla fine e mi sono detto 'Bravi, il Bologna non si è scansato…'".