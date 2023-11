Nato ad Haarlem, nei Paesi Bassi, 38 anni fa, Serdar Gozubuyuk, arbitro internazionale dal 2012, è il direttore di gara designato per la sfida di mercoledì di Champions League tra Salisburgo e Inter. Sarà il primo match europeo con l'Inter in campo da lui arbitrato: con le italiane, Gozubuyuk vanta comunque ben 11 precedenti con sette vittorie per le nostre rappresentanti. Solo la Lazio, in due incontri diretti dal fischietto di origini turche, ha rimediato altrettante sconfite.