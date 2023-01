Torna alla vittoria la Salernitana dopo sette sconfitte e due pareggi nelle ultime nove: battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare. L'ultimo acuto, pensate un po', era dello scorso 30 ottobre (2-1 all'Olimpico contro la Lazio). Succede tutto nel primo tempo: la banda di Nicola mette subito i fattori in chiaro con i gol di Dia (5') e Vilhena (20'). Tre minuti dopo il raddoppio ci pensa Strefezza a riaprire una contesa che, alla prova dei fatti, resta in bilico fino al triplice fischio. I granata respirano salendo a quota 21, scavalcando proprio la formazione salentina (secondo ko filato, ndr) ferma a 20. Il Verona, terz'ultimo, è a quota 12.