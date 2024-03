Dopo il rifiuto dell'attaccante di scendere in campo nei minuti conclusivi della trasferta di Udine, la Salernitana decide di usare la mano pesante nei confronti di Boulaye Dia: il giocatore senegalese è stato messo fuori rosa e all'orizzonte si prospetta per lui anche una multa pari a metà stipendio. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, per Dia potrebbe non finire qui.

Nella giornata odierna, il presidente Danilo Iervolino si è confrontato con i suoi collaboratori e con i legali del club, i professori Francesco Fimmanò e Rino Sica, per decidere il da farsi. Il patron granata sta anche valutando un’azione risarcitoria da intraprendere nei confronti di Dia con una richiesta danni milionaria.