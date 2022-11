Non sono ancora fatte le scelte di Davide Nicola, allenatore della Salernitana, in vista della partita contro la Cremonese. Al punto che il tecnico non si sbilancia di fronte all'ipotesi di ballottaggio tra Matteo Lovato e Dylan Bronn in difesa: "Potrebbe partire titolare anche Lorenzo Pirola, per me sta crescendo moltissimo. Lovato in due settimane ha raggiunto dati in linea con la media generale della squadra, sceglierò anche in base all'avversario".