Al termine del match di Empoli, il tecnico della Salernitana Davide Nicola afferma in conferenza stampa di non essere intenzionato a rimanere davanti alla tv domani per assistere a Napoli-Genoa e Cagliari-Inter, partite bollenti per il discorso salvezza: "Non resterò sul divano a vedere gli altri, mi concentro su di noi, vedremo i risultati alla fine. Non sono qui per gufare nessuno, ma per allenare la mia squadra. Io mi concentro per l'ultima settimana, è l'unica cosa che mi interessa"