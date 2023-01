Il Bari ha reso nota la lista dei convocati per la sfida al Perugia di domani: solo 21 gli uomini a disposizione di Michele Mignani, che conta numerose defezioni soprattutto in attacco. Dove, oltre allo squalifcato Valid Cheddira e all'infortunato Damir Ceter, dovrà fare a meno anche di Eddie Salcedo, escluso dai convocati in quanto la sua avventura in biancorosso è ormai agli sgoccioli: l'attaccante tornerà all'Inter che nei prossimi giorni, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, manderà in Puglia Sebastiano Esposito.