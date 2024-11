A margine di un evento organizzato in città, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, torna a parlare del nuovo stadio di San Siro che Inter e Milan sono interessate a costruire a pochi metri dall’attuale Meazza: "Io stimolo il consiglio comunale a riflettere su questo. Dei soldi che prenderemo non voglio portare via niente, spero rimangano tutti su quell’area. Il quartiere avrà dei disagi, i lavori dureranno parecchi anni, prima per il nuovo stadio, poi per il resto che verrà costruito, quindi è chiaro che merita una ricompensa – ha aggiunto Sala – anche attraverso una edilizia diversa e migliore di quella che oggi c’è".