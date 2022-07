"Trascorro l’estate a Milano Marittima, come ogni anno, incontro tantissime persone che ricordano i tempi belli del grande Milan e mi chiedono un autografo o un selfie. Tra loro, molti giovani. Ai quali io, curioso, domando se giocano a pallone. Prima tutti rispondevano che giocavano, che facevano il tal ruolo o il tal altro. Adesso, invece, la maggior parte mi dice che non pratica il calcio: scelgono la pallavolo, il nuoto, la scherma... Si dedicano ad altri sport, insomma. La cosa, oltre che stupirmi, non può che preoccupare un innamorato del calcio come il sottoscritto. Mi chiedo: perché succede tutto questo? Perché i giovani non amano più il football come una volta?". Se lo domanda Arrigo Sacchi dalle colonne della Gazzetta dello Sport. L'ex c.t. azzurro prova ad approfondire ancora il tema del calcio in Italia. "La prima risposta che trovo è abbastanza semplice: non lo amano perché non genera, perlomeno il calcio italiano, la bellezza e il divertimento che loro chiedono. E tutto sommato, guardando partite su partite, non posso che essere d’accordo con loro. Serve una svolta, di questo sono convinto da molto tempo: dobbiamo rinnovarci, dobbiamo proporre nuove idee, dobbiamo battere strade che finora per noi sono state sconosciute".