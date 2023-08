Romelu Lukaku è un forte desiderio di Massimiliano Allegri perché ritenuto più funzionale alle sue idee di calcio rispetto a Dusan Vlahovic. Lo sottolinea anche Arrigo Sacchi, che tramite la Gazzetta dello Sport evidenzia come Allegri si confermi sulla strada del 'risultatismo', pur senza fargliene colpe eccessive, anzi: "Tutto mi lascia pensare che l’allenatore non abbia intenzione di cambiare le sue idee di calcio: Allegri è un bravissimo tattico e quasi certamente continuerà su questa strada. (...) Lukaku, per il gioco di Allegri, è funzionale, perfetto per quel calcio che la Juve intende proporre. Certo, si tratta di un calcio un po’ antico, questo è vero. Un calcio che in Europa non viene utilizzato, perché specialmente nelle coppe internazionali si cerca sempre il dominio del campo, si fa pressing, si tenta di avere il possesso del pallone. Tutte cose che ad Allegri poco interessano: lui punta al risultato, all’efficacia e non alla bellezza. C'è poi un'altra considerazione da fare: Juve, al contrario di Napoli, Milan e Inter, potrà effettuare una preparazione mirata partita per partita. Avere una squadra muscolare, per Allegri, è importante perché dove non si arriva con il gioco si arriva con il fisico".

L'ex tecnico di Fusignano conclude: "Di solito le squadre di Allegri hanno una netta supremazia in fase difensiva, lasciando l’azione d’attacco alle invenzioni dei singoli. Se questi singoli trovano la strada per il gol, tutto bene. Se, invece, fanno fatica oppure non sono disponibili per infortunio (ad esempio Pogba), manca il piano B, e questo è un serio problema".