Giudizio negativo della prova del Dall'Ara dell'Inter da parte dell'ex nerazzurro Antonio Sabato, che parla così a TMW Radio: "Bologna pericoloso per tutti. L'Inter comunque è stata insufficiente. C'è l'errore di Yann Bisseck in occasione del gol, ma la partita è stata insufficiente quella dei nerazzurri. Il pari ci poteva stare ma era come una sconfitta comunque. Preoccupato del ko? Sì, perché quando non c'è Marcus Thuram non abbiamo profondità. Così come senza Denzel Dumfries. E quando giocano quelli che devono sostituire Thuram, non rendono come dovrebbero, vedi Mehdi Taremi".