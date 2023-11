L'ex giocatore dell'Inter Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Juventus-Inter in programma domenica: "Gara decisa dai reparti mediani? Il centrocampo dell’Inter è uno dei più forti a livello europeo. Giocare allo Stadium però non sarà facile, perché la Juventus chiude molto bene gli spazi ed è compatta”.

Tra Allegri ed Inzaghi chi preferisci?

“Allegri è una garanzia, i trofei parlano per lui. Inzaghi invece è un riformista e grazie a lui l’Inter ha giocato molto bene nell’ultimo periodo. Stimo entrambi, ma non ho una preferenza netta per nessuno dei due”.

Pesano più le assenze della Juventus o quelle dell’Inter?

“Direi cinquanta e cinquanta. Per i bianconeri il terzetto difensivo sta lavorando benissimo. Pesa invece l’assenza di Locatelli, che potrebbe essere un grosso problema. L’Inter come squadra è più coperta e ci sono più alternative, ma senza Bastoni e Pavard non sarà facile”.

Lautaro potenzialmente da Pallone d’Oro? E su Thuram?

“Auguro a Lautaro di poter lottare per il Pallone d’Oro e lo sta dimostrando, tanto più ora che non ci sono neanche più Messi e Ronaldo. Thuram invece è stato una sorpresa, nonostante già lo conoscessi. Ha una tecnica sopraffina abbinata ad una progressione impressionante”.