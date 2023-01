Nuove dichiarazioni di Walter Sabatini, ex ds della Salernitana, che ai microfoni di TMW Radio dice la sua sul destino di Milan Skriniar e Rafael Leao: "Tireranno la corda, e poi andranno via, ma non dobbiamo farne un dramma. Ci sono cinque testate giornalistiche che martellano tutti i giorni e si tende nel calcio a drammatizzare. I giocatori si cambiano". Sabatini commenta anche la vicenda Juventus: "È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società.