Walter Sabatini, intervenuto sulle frequenze di TvPlay, si è concentrato sui problemi del calcio italliano. Mancano i talenti? E’ vero non ce ne sono sicuramente a grappoli, ma non è colpa degli stranieri. Gli stranieri se sono forti non possono essere considerati dannosi perché trasmettono conoscenza. Le scuole calcio comprimono il talento, troppa tattica. Una volta a livello giovanile c’era molta più liberta e istinto. Il dribbling è uno strumento tattico e tecnico necessario per creare superiorità numerica”.