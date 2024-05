La querelle a distanza nata negli ultimi giorni, iniziata con toni anche polemici ma poi risolta in grande serenità con tanto di regalo speciale, ha catalizzato parte del dibattito calcistico post Scudetto. Ora, Sandro Sabatini, dal suo canale Youtube, racconta di avere avuto la possibilità di parlare telefonicamente con Marcus Thuram racconando la genesi del gesto del dono della maglietta dell'Inter con la scritta 'Ciao, Downgrade': "Pochi ricordano che quando parlai dei cinque acquisti downgrade per l'Inter dissi che l'unico upgrade era Juan Cuadrado rispetto a Raoul Bellanova... Avevo sbagliato tutto, ho fatto bingo. Rivendico di aver detto che lui è stato la grande forza dell'Inter".

Sabatini prosegue: "Complimenti all'Inter e a Thuram, che avevo sentito al telefono prima: è un ragazzo molto a modo, con grande ironia. Gli ho detto che conoscevo i giocatori della generazione di suo padre come Youri Djorkaeff e Laurent Blanc, mentre lui mi ha preso un po' in giro dicendomi: 'Chiamandomi downgrade, mi hai detto la motivazione per vincere lo Scudetto". Sabatini conferma l'intenzione di mettere all'asta la maglia per beneficenza: "Anche se un po' rosico, perché volevo tenermela nella collezione...", poi approfitta per chiarire la sua posizione nei confronti dell'Inter rispondendo agli attacchi ricevuti: "Mi rimproverano di essere rancoroso verso il club, ma io devo solo ringraziare l'Inter per l'esperienza che mi ha consentito di fare in quasi sette anni tra Ernesto Pellegrini e Massimo Moratti. Il rapporto si è chiuso nel 2001 non per volontà mia, ma da lì ho avuto un'esperienza giornalistica che è ripresa alla grande".