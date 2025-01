Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini punta forte sull'Atalanta in chiave campionato: “Per me è in piena lotta per lo scudetto. Adesso a Bergamo toccheranno ferro… ma è così e devono puntarci. In loro vedo la fame e la voglia di vincere delle grandi squadre. Davanti a loro c'è l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri restano i favoriti per la vittoria finale. È la squadra più completa, hanno praticamente due rose… ma attenzione al Napoli”.