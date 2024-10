Roberto Ruozi, ex rettore della Bocconi oggi presidente di M-I Stadio S.r.l., la compartecipata da Inter e Milan che gestisce lo stadio di San Siro e i relativi servizi, commenta le notizie emerse in questi ultimi giorni in merito ad una presunta corruzione legata alla gestione dei parcheggi durante i concerti contestata al consigliere Manfredi Palmeri, suo dipendente, ai microfoni dell'edizione milanese de La Repubblica: "Biglietteria e parcheggi sono in capo alle squadre e non direttamente a noi, di questa storia non sappiamo nulla, se non quanto abbiamo letto sui giornali".

L’affidamento di servizi esterni come biglietteria e parcheggi è in mano direttamente alle società calcistiche durante le partite. Per i concerti il discorso è un po’ diverso: M-I Stadio cura il contratto con il promoter di turno che per quel limitato periodo ha la responsabilità dell’impianto, sicurezza compresa. Per quanto riguarda i parcheggi, però, spiega un addetto che preferisce restare anonimo, prassi è che se il gestore durante le partite è lo stesso sia per l’Inter che per il Milan, di solito si sceglie in continuità, utilizzando la stessa azienda anche per i concerti. Non servono gare pubbliche, perché stiamo parlando sempre di soggetti privati. "Che siano Inter e Milan a firmare i contratti o M-I Stadio poco cambia, essendo la S.r.l. compartecipata cinquanta e cinquanta dalle due squadre".