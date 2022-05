Amir Rrahmani non riesce a nascondere l'amarezza per non essersi potuto giocare fino all'ultima giornata lo scudetto, un sogno infranto ufficialmente dopo il clamoroso tonfo del Napoli a Empoli: "Potevamo fare meglio con un po' di fortuna, se in qualche partita le cose fossero andate diversamente - le sue parole a Radio Kiss Kiss -. Ad esempio col Milan non avevamo subito neanche un tiro in porta fino al primo tempo, poi hanno vinto. Ci dispiace perché anche noi volevamo lo scudetto, essendo calciatori che non hanno ancora vinto in carriera".