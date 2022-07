Chi lo ha visto all'opera da vicino ne è sicuro: Lorenzo Moretti giocherà in Serie A. E allora non è un caso che, nonostante la cessione a titolo definitivo all'Avellino, l'Inter abbia mantenuto un diritto di recompra sul classe 2000. In tal senso Gianni Rosati, direttore sportivo della Pistoiese, l'ultima squadra proprio del difensore cresciuto in nerazzurro, applaude all'operazione: “L'Avellino ha fatto un grande acquisto. Per quanto mi riguarda si tratta di un ragazzo che tra qualche anno potremmo vedere sicuramente in Serie A. Ha tutto per esplodere. Parliamo di un classe 2002, ha 20 anni. E' un giocatore che può fare sia il centrale che l'esterno, quindi è molto duttile, anche se predilige giocare al centro della difesa. L'averlo preso a titolo definitivo dall'Inter fa capire la bontà dell'operazione dell'Avellino che si è assicurato un grande calciatore”.