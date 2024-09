Per la prima volta dal 2003, né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo compaiono nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. I due fenomeni del calcio moderno, che si sono spartiti l'ambito premio vincendolo 13 volte, (8 la Pulga, 5 CR7), dopo 21 anni lasciano, dunque, spazio alla nuove generazioni degli Mbappé, degli Haaland, dei Bellingham, degli Yamal e di chissà chi altro. Difficile, infatti, che possano tornare tra i 30 finalisti, data l'età e i campionati di livello basso a cui partecipano (il portoghese nella Saudi Pro League con l'Al Nassr, l'argentino gioca per l'Inter Miami in MLS).