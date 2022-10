L'ex interista Ronaldo, intervistato dal The Guardian, ha elencato gli otto migliori calciatori della storia secondo il suo personale parere. "Penso che ci sia un gruppo molto, molto speciale, in cui ci sono Maradona, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho e... Includerei anche me stesso. Lasciamo parlare i tifosi, discutiamone: possono dare le loro preferenze, ma non posso confrontare le generazioni".