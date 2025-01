Ronald de Boer esprime il suo parere sulla crescita esponenziale di Denzel Dumfries, diventato ormai un punto fermo dell'Inter. Questo il parere dell'ex giocatore di Ajax e Barcellona per Ziggo Sport: "Impari dagli errori che hai commesso. Lo vedo ancora migliorare ed è nel posto giusto lì. Tecnicamente non è un grande giocatore. Non è un giocatore che ti aspetti possa militare nel Barcellona. L'Inter gli si adatta perfettamente. Presto potrà essere inserito nella lista dei migliori giocatori del club".