Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta di questa sera: "Atalanta pronta per lo Scudetto, in cima alla classifica ci sono squadre toste. Ora arriva un periodo in cui si gioca ogni quattro giorni, non ci sono partite facili. Se la squadra continua a seguirmi come sta facendo, riusciremo a uscire da questa situazione. Non ci arrendiamo alle diversità, dobbiamo reagire lottando su ogni palla".