Dopo aver realizzato il colpo a San Siro accentuando le difficoltà dell'Inter, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ritira il premio USSI alla carriera a Coverciano e fa capire di non avere rimpianti per non essere arrivato prima a risollevare un club in totale balia delle onde e rilanciato con 18 risultati utili consecutivi: "Se fossi arrivato a inizio campionato avremmo più punti? Non mi piacciono questi paragoni. Chi c'era prima di me ha fatto del suo meglio, io sono arrivato in un momento difficile. Forse proprio l'essere arrivato con la squadra in difficoltà mi ha aiutato, proprio la difficoltà di quei giocatori che avevano perso un po' la consapevolezza di quanto erano bravi”.

Ranieri ribadisce che non ci saranno ripensamenti sull'intenzione di chiudere la propria carriera da tecnico a fine stagione: "Non mi tirate per la giacca. Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita e tutto, però c'è un momento in cui si deve dire basta. Basta perché è giusto così, anche lasciare in un momento positivo Ho detto sì alla Roma per un anno da allenatore e due da senior advisor. Ho accettato, adesso per me è importante questa cosa, poi Dio vedrà... E a dirla tutta non so nemmeno bene cosa sia. Se ho parlato con Gian Piero Gasperini? No, magari dopo ma con tutti voi presenti però!".