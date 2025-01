Nei giorni in cui si fa caldo il nome di Davide Frattesi in orbita Roma, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri annuncia ai microfoni del Corriere dello Sport l'intenzione di far arrivare nuovi innesti in questo mercato di gennaio: "Ho già una buona rosa, ma va completata perché tra poco giocheremo tre partite a settimana. Serve qualcosa in più, del resto si parla di mercato di riparazione e allora anche noi proviamo a riparare”.



Qualcosa in più, ma anche qualcosa in meno.

“Ci saranno delle partenze, certo, e gli ingressi dovranno rispettare i parametri del Fair Play Finanziario”.