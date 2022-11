Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva della Roma, ha parlato di Josè Mourinho durante il suo intervento al Foreign Correspondents Club of Japan. "La negoziazione con Josè è stata facile, anche se la gente non ci crede - le sue parole -. È stato convinto dal progetto e dalla città. Lo è stato anche con Dybala e Tammy, non sono persone a cui bastano solo i soldi".