José Mourinho non crede nella rimonta per un piazzamento in Champions League. Intervistato da DAZN dopo il successo sulla Salernitana in rimonta, il tecnico della Roma ritiene che ci sia un distacco evidente tra i giallorossi e le prime quattro della classifica: "La Juventus è troppo forte per perdere i punti che ha a disposizione su di noi. È un grande campionato per i posti in Europa, la Lazio ha vinto due partite di fila con fortuna e decisioni arbitrali e oggi la Fiorentina ha ottenuto un successo fantastico a Napoli. C’è un campionato tra le prime quattro e quelle dalla quinta all’ottava posizione”.