Sosta a Milano per la Roma di Daniele De Rossi dopo la vittoria di ieri sera in Europa League contro il Milan. Questa mattina i giallorossi si sono allenati a Monzello, presso il centro sportivo Luigi Berlusconi del Monza, in vista della gara di campionato sul campo dell’Udinese e poi il tecnico capitolino ha concesso il pomeriggio libero.

Questa sera invece happening speciale per i giallorossi, in un ristorante sicuramente particolare: Gianluca Mancini e compagni hanno cenato infatti nel Patio del Gaucho, locale di proprietà del presidente dell'Inter Javier Zanetti, situato all’interno dell’hotel Sheraton San Siro. Lo riferisce il Corriere dello Sport online.