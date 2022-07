Che si stia discutendo con fiducia del trasferimento di Andrea Pinamonti dall'Inter all'Atalanta non è un mistero, tanto che in casa orobica si inizia già a ragionare sull'apporto che il classe '99 avrebbe nel gioco di mister Gasperini. In tal senso l'ex punta nerazzurra Rolando Bianchi si dice fiducioso e ne approverebbe l'eventuale acquisto: “Credo che sia un attaccante che sta facendo bene, con un giusto percorso di crescita, per l’Atalanta potrebbe essere un buon elemento. Ha qualità tecniche e fisiche, sente la porta. Può essere utile”, le sue parole a L'Eco di Bergamo.

Giacomo Principato