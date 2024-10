Un Pallone d'Oro meraviglioso quanto inaspettato. Dopo essere stato incoronato come miglior giocatore al mondo del 2024, Rodri ha raccontato ai microfoni de L'Équipe le sue emozioni di una serata che non dimenticherà mai: "Quando hanno chiamato il mio nome non avevo informazioni, nessuna - le parole del faro di Manchester City e Spagna -. Non mi era stato inviato né comunicato nulla. Ho partecipato alla cerimonia come chiunque altro. Questo premio significa molto, posso solo godermi il momento: è una cosa estremamente gratificante. È un regalo enorme. La mia stagione precedente è stata migliore di questa, quasi perfetta (quella del Triplete con gol in finale di Champions contro l'Inter, ndr). Ci sono stati momenti importanti. Non avrei mai pensato di poterlo fare di nuovo. Non avrei mai creduto di poter raggiungere questo livello, ma con il recupero di forma, e tante partite giocate senza sconfitte, a cui si è aggiunta la vittoria agli Europei, ho iniziato a crederci".