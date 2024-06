Durante il panel 'DAZN: Open Var e un mondo di sport' nell'ambito del Festival della Serie A, il designatore degli arbitri della Serie A e B Gianluca Rocchi ha annunciato alcune novità nel regolamento legato all'uso del VAR: "Nella prossima stagione, ci saranno dei cambiamenti nel regolamento, ma non è prevista nessuna grande modifica. Si parla, in particolare, delle varie interpretazioni sul fallo di mano in area, ma su questo punto in Italia siamo molto avanti. VAR a chiamata? Si sta valutando per le giovanili ma è ancora un progetto embrionale sul quale sta lavorando la FIFA, ma al momento non coinvolge i professionisti".