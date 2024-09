Al termine dell'incontro di inizio stagione tra gli arbitri e gli allenatori di Serie A, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha tracciato il bilancio del meeting in esclusiva per Sky Sport: "Facciamo questi incontri per due motivi principali: per spiegare la linea di intervento sulle varie casistiche e perché vogliamo il feedback dei tecnici che è fondamentale per noi. Noi siamo molto più legati al regolamento, loro tendono a vedere la dinamica di gioco, conoscendo il calcio in una maniera ottimale: su questo aspetto c'è una distanza dovuta alla filosofia. Il fallo di mano rimarrà un problema storico, quello che creerà sempre polemiche perché va a interpretazione. Ho trovato, invece, molta positività nella nostra interpretazione sui gravi falli di gioco. Non sottostimerei il problema della personalità dell'arbitro, io sto mettendo pressione sugli arbitri di modo da far diventare più fluida la partita a livello di gioco".