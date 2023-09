Nel corso del suo intervento per 'Sunday Night Square' su DAZN, dove ha fatto il suo esordio il format 'Open VAR' dove vengono presentati e commentati gli audio tra arbitro di campo e VAR delle partite di Serie A, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha spiegato il motivo per il quale i commenti saranno fatti relativamente agli incontri della settimana precedente: "Non possiamo parlare della giornata in corso perché c’è il Giudice sportivo che deve emettere sentenze – ha spiegato il designatore -. Il lavoro sul VAR è molto intenso, ci sono molte clip da ascoltare.

Questi ragazzi lavorano bene e hanno diritto di essere valutati nel miglior modo possibile".