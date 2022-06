"Romelu Lukaku è tornato in Serie A per la stagione 2022/23. Vorremmo ringraziare il Chelsea e l’Inter per la loro cooperazione. Siamo incredibilmente eccitati di rivedere Romelu in Serie A”. La dichiarazione del presidente di Roc Nation Sports International, Michael Yormark che dopo la firma di Big Rom sul nuovo contratto che lo legherà ancora una volta alla Beneamata esprime personalmente i suoi auguri al belga, ringraziando le due società per l’avvenuto trasferimento. Pronta la replica della Lega: "Anche noi" si legge come commento.