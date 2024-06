Resa nota la lista dei 24 italiani scelti da Luciano Spalletti per l'Europeo, lista nella quale compaiono cinque interisti tra i quali l'esterno Federico Dimarco, arriva la congratulazione di Roc Nation Sports. L'agenzia che cura gli interessi del classe '97 ha celebrato sui social la convocazione in Nazionale dell'interista: "Congratulazioni Federico Dimarco per essere stato selezionato nella rosa dell'Italia per Euro 2024. Prossima fermata, Germania" si legge nel Tweet.

Congratulations @FDimarco on being selected for Italy’s Euro 2024 squad 🇮🇹



Next stop, Germany ✈️#Azzurri | #EURO2024 pic.twitter.com/8lQCSRMrKV — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) June 6, 2024