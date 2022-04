Ospite di 'Supertele', programma in onda su DAZN condotto da Pierluigi Pardo, Roberto Carlos ha trattato diversi temi, a partire dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiale della Nazionale italiana: "E' una cosa strana, ma adesso non c'è una Nazionale facile da battere. Io sono brasiliano, non posso dire altro", ha aggiunto sorridendo il brasiliano.

Che giocatore è Dybala?

"E' un crack di livello mondiale, vale top club come Real e Barcellona. Non si sa cosa gli stia passando per la testa, è un grandissimo giocatore. Per uno come lui, le porte sono sempre aperte"