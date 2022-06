Oggi protagonista di 'The Beautiful Game', incontro di beneficenza che avrà luogo al DRV PNK Stadium, lo stadio dell'Inter Miami, Roberto Carlos si è espresso così sul futuro di Arturo Vidal, una delle tante stelle del calcio di ieri e di oggi che prenderà parte all'evento: "Ci sono offerte per Arturo, buone e interessanti - dice la leggenda brasiliana -. Ha molta storia, gli auguro il meglio. Si è sempre comportato bene con me. River o Boca? Mi piacciono entrambi, non ho preferenze: sono due grandi club".