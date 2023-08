Gianni Rivera, leggendario numero 10 del Milan, domani compie 80 anni, ma si ricorda come se fosse ieri il giorno del suo esordio in Serie A contro l'Inter: "Ero frastornato, ma non emozionato. Pedroni disse: ragazzi, mi raccomando, niente bestemmie, oggi gioca un bambino. Ricordo Angelillo: voleva segnare a tutti i costi. Puntava solo alla classifica cannonieri...", le parole dell'ex Golden Boy alla Gazzetta dello Sport.

Rivera, i grandi numeri 10 (e non solo) vanno in Arabia. Cosa succede?

"Me lo chiedo anch’io. Valeva la pena preoccuparsi tanto per i calciatori per poi scoprire che, vedi l’Arabia, la globalizzazione avrebbe cancellato tutto? Ormai vince solo il denaro e questo dice già quasi tutto. Abbiamo bisogno di gente che ragioni. Sia che occupino un seggio in Parlamento, sia che lavorino nel calcio. Vorrei per questo dare un mio contributo nel mondo calcistico, con amici che la pensano come me". .