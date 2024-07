"Per noi è un grande mercato. Ognuno di voi non è qui per caso, siete qui perché abbiamo lavorato con Martín De Michelis, tutto il suo staff tecnico e le squadre di osservatori: ecco perché oggi è un giorno importante per tutti". Lo ha detto Jorge Brito, presidente del River Plate, presentando alla stampa i cinque nuovi acquisti dei Millonarios, tra cui Franco Carboni.