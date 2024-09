Emmanuel Rivas, interpellato da Tuttomercatoweb, ha inquadrato la lotta Scudetto: "L'Inter è quella con la rosa più ampia, con più giocatori che riescono a cambiare le partite. Conte però mi è rimasto nel cuore, quindi faccio il tifo sempre per lui".

Quindi il Napoli con lui può tornare a vincere.

"Per me sì. Ha una grande squadra, il Napoli ha fatto un buon mercato. Fino alla fine può giocarsela con squadre ottime come l'Inter, il Milan. La Juve è migliorata ma gli manca ancora qualcosina. Il Napoli farà un bel campionato. Ripeto, è stato l'allenatore più vincente che abbia mai avuto. Con lui, quando uscivamo dal campo senza aver vinto, eravamo tristi. Lui ti faceva provare questa sensazione".