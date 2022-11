Nel corso del suo intervento in occasione del Next Gen Day, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha anche toccato il tema della riforma dei campionati dando una scadenza ben precisa: "Sarà formalizzata a fine anno, quello che è emerso è la necessità di costruire un sistema, insieme a Lega B e Lega Pro, che sia di servizio al professionismo. Verrà affrontato sia il numero delle squadre, sia i meccanismi di promozione e retrocessione, sia le seconde squadre. A fine anno ci sarà un consiglio federale importante e la Serie A sono mesi che sta lavorando per arrivare pronti alla fine di questo anno".