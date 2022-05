Domani, nel corso dell'assemblea di Lega che precederà la finale di Coppa Italia, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, chiederà la contemporaneità dei match riguardanti la corsa salvezza proponendo la disputa in un unico orario. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno: il discorso coinvolge una serie di match come Empoli-Salernitana, Udinese-Spezia, Roma-Venezia, Napoli-Genoa, Sampdoria-Fiorentina e soprattutto Cagliari-Inter. La sensazione, comunque, è che tale richiesta vada incontro al no dei vertici della Lega per motivi innanzitutto di natura logistica.