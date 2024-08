Una ricerca condotta da Be-Italy di Ipsos, riportata dalla Gazzetta dello Sport, evidenzia un interesse elevato per il calcio italiano a livello internazionale: il 60% della popolazione analizzata, attraverso un’indagine demoscopica su 18 paesi esteri tra Europa (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia), paesi maturi (Usa, Canada, Australia, Giappone, Emirati Arabi) e paesi prospect (Cina, Russia, Turchia, India, Brasile, Sudafrica, Nigeria, Marocco). L’interesse è accentuato tra i ceti elevati e in alcuni territori-chiave in Medio Oriente e Africa.

Scrivono gli analisti di Ipsos: “Dall’indagine emerge che il calcio è una componente importante dell’Italia e, al tempo stesso, che la dimensione internazionale, in particolare nell’area BRICS, rappresenta un notevole potenziale di espansione del brand Serie A, associato a valori di eccellenza, stile e prestigio in forte connessione con il made in Italy, prima ancora anche in ragione della competitività del campionato”. Passando all'interesse per le singole squadre, Juve e Milan sono più apprezzate all’estero, rispettivamente con il 27 e 25%, seguite da Inter e Roma entrambe al 18% e Napoli (14%).